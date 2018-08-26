Полицейский оштрафовал автомобилиста на 170 гривень за то, что он после установки ГБО не перерегистрировал свою машину. Однако, вопреки букве закона, патрульный выписал протокол об административном нарушении на месте остановки авто, а не в отделении полиции.

Водитель подал на полицейского роты №4 батальона патрульной полиции Полтавской области в суд и выиграл дело.

Об этом пишет "Я и закон".

Дзержинский районный суд Харькова не только отменил постановление полицейского о наложении административного взыскания в размере 170 гривень, но и постановил взыскать в пользу истца 28 тысяч гривень на судебные расходы.

Дело в том, что составление протокола на месте остановки авто не позволило водителю воспользоваться своим правом на квалифицированную правовую помощь, которое, между тем, гарантируется ст. 268 КУоАП.

Кроме того, полиция не смогла предоставить доказательства нарушения автомобилистом правил дорожного движения. В этом деле из таких доказательств были только протокол полиции и видеозапись, на которой водитель не нарушал ПДД.

Истцом по делу выступал адвокат Александр Шадрин. Он опубликовал решение суда первой инстанции на своей странице в Facebook.

Отметим, что 5 мая Александр Шадрин стал адвокатом нардепа Надежды Савченко. Кроме того, Шадрин известен защитой бывшей градоначальницы Славянска Нели Штепы, которую обвинили в сепаратизме по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность страны). Также он защищал интересы антимайдановца Игоря Кромского, известного под прозвищем "Топаз".

Скриншот: Facebook Александр Шадрин

Напомним, в Харькове суд оштрафовал конструктора танковых двигателей за передачу информации Китаю.

Также мы сообщали, что В Харькове суд приговорил к 12 годам тюрьмы 84-летнего мужчину. Его обвинили в госизмене.