Абу Саид Оракзай (Abu Sayed Orakzai), один из лидеров "Исламского государства", был ликвидирован на востоке Афганистана.

Об этом со ссылкой на телеканал TOLOnews сообщает Интерфакс.

По информации телеканала, лидер группировки ИГИЛ рхСад Ааби погиб в провинции Нангархар, по которой был нанесен авиаудар ночью в субботу, 25 августа.

Операция проходила на основе разведданных управления национальной безопасности (NDS).

Помимо него были ликвидированы еще десять рядовых членов группировки.

Напомним, после разгрома в Сирии и в Ираке боевики ИГИЛ сделали ставку на туризм.

Также мы сообщали, что ИГИЛ пригрозили совершить теракт в центре Киева на финале Лиги чемпионов.

Кроме того, появилась информация о возможной гибели в Сирии сына главы ИГИЛ.