27 августа холодный воздушный поток из арктических широт проникнет в Украину. Поэтому в западных регионах ожидается похолодание и дожди.

Об этом на странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, только в западных регионах Украины стартует наступление осени с температурой +18 - +23 градусов. Что касается остальных областей - тут погода будет делать вид, что лето - это единственный сезон. Температура воздуха будет подниматься до +32 градусов, ожидается солнечная погода.

В Киеве на следующей неделе жаркая и сухая погода будет держаться до среды.

Изображение: Facebook Наталка Діденко

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, сегодня в Украине погода порадует теплом, но местами пройдут дожди.

Также мы сообщали, что украинцев предупредили о негативном влиянии погоды на самочувствие с 27 августа.