Президент США Дональд Трамп попал в очередной конфуз. На этот раз глава Белого дома не смог верно раскрасить флаг Штатов в национальные цвета, пишет Meduza.

Трамп с женой Меланией приехали в детскую больницу в Колумбусе в штате Огайо. Целью поездки было привлечение внимания к проблеме опиоидного кризиса в США. В больнице Трамп вместе с детьми занимался рисованием, в частности, раскрашивал раскраски. Тут пользователи сети и увидели новую странность.

На фото в сети видно, что Трамп раскрашивает одну из полос в синий цвет, которого нет на американском флаге. Пользователи предположили, что Трамп не знает, как выглядит национальный флаг (на нем красные и белые полосы).

Также одни посчитали, что президент хотел нарисовать флаг России. Или же Трамп рисовал вариацию на флаг, которая в США используется как знак поддержки полицейских, погибших при исполнении долга.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп в Twitter призвал американцев научиться распознавать фейковые новости.

Также Трамп заявил о предотвращении утраты США экономического лидерства в мире.