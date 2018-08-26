И. о.министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о пользе воды. Свои очередные советы глава Минздрава опубликовала в Facebook.

Чиновник отметила, что всем людям вода необходима для жизни, без которой никто не может существовать.

"Она переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Обезвоживание ощущается как сухость во рту, а также усталость, снижение внимания и памяти, даже головокружение и слабую головную боль. Достаточное употребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма", - сообщила Супрун.

Министр добавила, как правильно пить воду.

"Имея вдоволь воды мы иногда забываем о ее огромном значении. Помните, что вода - это жизнь! Не тратьте воду, но не забывайте пить. Нет единой нормы питья воды в день, ведь наша потребность в гидрации зависит от температуры и влажности вокруг, активности, физического состояния и пищи, которую мы потребляем", - подчеркнула Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун посоветовала, как собирать урожай без вреда для здоровья.

Также Супрун дала рекомендации, как вести себя в толпе.