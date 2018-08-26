Минобороны России 26 августа сообщило о том, что в Сирии планируются крупные провокации, в ходе которых прибывшие туда "иностранные специалисты" инсценируют химическую атаку.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, в населенном пункте Хабит уже дислоцируются "иностранные (англоязычные) специалисты", которые намерены использовать "начиненные хлором реактивные снаряды", чтобы инсценировать химическую атаку.

По мнению генерал-майора, готовится крупная провокация, в ходе которой будет дестабилизирована ситуация в Сирии и нарушен процесс установления мира.

Последняя химатака в сирийской Думе едва не спровоцировала вооруженное столкновение между РФ и США. Запад обвинил в этой атаке правительство Асада, Сирия и Россия заявили, что Дамаск подобных атак не проводил, потому что и без того уже контролировал территорию.

В итоге западная коалиция отстрелялась по некоторым сирийским объектам, не причинив ущерба российской инфраструктуре.

Напомним,ранее США, Франция и Британия заявили о готовности ответить на химические атаки Сирии.

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