Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ровно и Донецк с праздником Дня города. Об этом сказано на официальной странице главы государства в Facebook.

"Сегодня отмечают День рождения два замечательных украинских города - Ровно и Донецк. Жители празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией", - сказано в сообщении.

Отметим, что Порошенко пообещал, что скоро над Донецком будет развеваться национальный флаг.

"Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украине. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!" - добавил президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Отметим, что в прошлом году президент, поздравляя шахтерскую столицу, флага не обещал, а вот гимн упомянуть не забыл:

"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С Днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - написал Порошенко в 2017 году.

Еще годом ранее президент зафиксировал, что флаг уже взвился над Донецком, а гимн - уже прозвучал.

"В праздник нашей Независимости в Донецке взвился сине-желтый флаг и прозвучал украинский гимн. Это событие стало очень символическим и еще раз напомнило российским наемникам, что Донбасс был, есть и останется украинским. С днем города, дорогие дончане! Мы с вами", - написал глава государства в Instagram.

В 2015 году президент ничего не говорил ни о флаге, ни о гимне. Он лишь пообещал восстановить разрушенные войной города на Донбассе.

"Мы обязательно восстановим разрушенные города и села. Донбасс есть и будет украинским!" – отметил президент в Twitter. С тех пор о восстановлении городов он не писал.

За 2014 год на сайте президента нет поздравления с Днем города. Зато есть с Днем шахтера, что для Донецка практически идентичный праздник - они отмечаются в один день.

Интересно, что Петр Порошенко уже тогда обещал Донбассу скорый мир и золотые горы на восстановление региона.

"Мир скоро вернется на нашу землю. Мы начнем глобальную программу восстановления шахтерского края. Уже аккумулируются фонды как украинские, так и зарубежных инвесторов, за счет которых мы восстановим рабочие места, инфраструктуру и разрушенное жилье на Донбассе", - заверял президент.

Потом Порошенко по сути пообещал освободить Донбасс уже в 2015 году, чего, как мы знаем, не произошло:

"В следующем году этот праздник мы отметим во всех без исключения горнодобывающих регионах нашего государства", - заявил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко в понедельник посетит Николаевскую область с рабочим визитом.

Также Президент Порошенко наградил пятерых иностранцев орденом "За заслуги".