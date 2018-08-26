В Киеве Volkswagen проехал на красный, врезался в авто инкассаторов и перекинул его. Видео последствий аварии
26 августа утром в Киеве, на перекрестке улиц Федорова и Антоновича, произошла авария. Красный Фольксваген врезался в инкассаторский Мерседес. В результате автомобиль инкассаторов перевернулся.
Об этом сообщается на странице "Вартові еспресо" в Facebook.
По предварительной информации, женщина за рулем Фольксвагена проехала на красный, так как ее ослепило солнце. В результате она врезалась в Мерседес. В ДТП пострадал инкассатор. У него, по неподтвержденным данным, ушиб позвоночника.
На данный момент детали происшествия устанавливает полиция.
Видео: Facebook Вартові еспресо
Фото: dtp.kiev.ua
Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил крупное ДТП и сопротивлялся полиции.
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