26 августа утром в Киеве, на перекрестке улиц Федорова и Антоновича, произошла авария. Красный Фольксваген врезался в инкассаторский Мерседес. В результате автомобиль инкассаторов перевернулся.

Об этом сообщается на странице "Вартові еспресо" в Facebook.

По предварительной информации, женщина за рулем Фольксвагена проехала на красный, так как ее ослепило солнце. В результате она врезалась в Мерседес. В ДТП пострадал инкассатор. У него, по неподтвержденным данным, ушиб позвоночника.

На данный момент детали происшествия устанавливает полиция.

Видео: Facebook Вартові еспресо

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил крупное ДТП и сопротивлялся полиции.

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