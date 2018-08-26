Вокруг ФК "Челси" Романа Абрамовича снова ходят слухи о возможной продаже.

Об этом пишет The Sunday Times.

По информации журналистов, руководство "Челси" уже обратилось в специализированный спортивный инвестиционный банк, чтобы оценить сделку. Намерения продать клуб подтверждается переносом реконструкции стадиона для команды. Тогда Роман Абрамович сообщил, что решение было принято в связи с неблагоприятным климатом для инвестиций.

Теперь же, по информации издания, бизнесмен вовсе не хочет вкладываться в проект в стране, где он не может законно работать. Речь об отсутствии у Абрамовича рабочей визы, которая истекла в апреле.

Однако, The Sunday Times сообщает, что источник, близкий к ФК, опроверг слухи о продаже клуба.

Напомним, ранее Абрамович отказался продать любимый "Челси" самому богатому человеку Великобритании за два миллиардов фунтов стерлингов.

Также мы сообщали, что Абрамович отозвал заявление на визу Британии и "заморозил" реконструкцию стадиона "Челси".