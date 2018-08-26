В немецких СМИ появилась публикация, в которой объясняется, как Российская Федерация борется с "долларовым диктатом". Об этом пишет издание Die Welt.

В статье указано, что Россия сейчас активно закупает золото и продает американские гособлигации, таким образом, пытаясь избавиться от влияния США. Кроме того, Кремль в дальнейшем на не рассчитывает на потепление в отношениях с Вашингтоном.

Также сообщается, что в последние годы Россия наращивала запасы золота. К июлю 2018 года они выросли до 1944 тонн, отведя стране пятое место в мире в соответствующем рейтинге.

По мнению автора статьи, политика президента США Дональда Трампа, который активно использует доллар в качестве "оружия" против других стран, может привести к тому, что золото станет играть гораздо более важную роль в мировой финансовой системе.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия нарастила закупки золота до максимума, чтобы защититься от санкций США.

Также золотовалютные резервы Украины в июне сократились из-за выплат по госдолгу.