В воскресенье, 26 августа, 80 дипломатов в рамках конференции иностранных послов Украины вылетели на Донбасс. Об этом в Facebook сообщает Министерство иностранных дел.

"Практическое измерение нынешнего Совещания послов - это выезд в зону боевых действий на Донбасс", - отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Отметим, что на нынешнюю конференцию съехались украинские послы со всего мира, чтобы обсудить опыт и проблемные аспекты в дипломатической работе.

Накануне состоялась первая часть мероприятия, в рамках которого руководители иностранных дипучреждений и самостоятельных подразделений аппарата обсуждали вызовы и задачи, стоящие перед дипломатической службой Украины. Практической частью совещания стал выезд в зону боевых действий вместе с военными.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что на День Независимости Украина потеряла бойца в зоне ООС.

Также командование ООС приказало повысить боеготовность реактивной артиллерии на Донбассе.