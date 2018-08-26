Обсуждая 24 августа с премьер-министром Владимиром Гройсманом энергоресурсы Украины, советник Дональда Трампа Джон Болтон отметил, что иностранные компании заинтересованы в развитии здесь газодобывающей отрасли.

Об этом пишет "Зеркало Недели".

В частности, Джон Болтон отметил, что Украина добывает столько природного газа, что она может обеспечить собственные бытовые потребности. Этот факт советник Трампа связал с тем, что иностранные, в том числе - американские, компании могут заинтересоваться в развитии здесь газодобычи.

По словам советника президента США, обсуждение энергоресурсов с Гройсманом было довольно интересным и плодотворным.

Напомним, советник Трампа Болтон встретился в Киеве с Юлией Тимошенко.

Также мы сообщали, что оказывается, добыча газа в Украине финансируется Америкой.