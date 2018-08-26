Во Франции чемпион страны по боксу предотвратил захват самолета. О данном инциденте в Facebook рассказал Арно Ромеро.

Случай произошел на на борту лайнера, следовавшего из Мюнхена в Париж. Один из пассажиров начал агрессивно себя вести и попытался попасть в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс самолета. В это время на борту находился двукратный чемпион Франции по боксу — спортсмен марокканского происхождения Тарик Сахибеддин. Мужчина быстро свалил угонщинка и связал его.

По прилету Сахибеддин удостоился оваций от пассажиров и экипажа, а нарушителя передали полиции в аэропорту города Руасси. Отметим, что в момент захвата в салоне лайнера находилось 200 пассажиров.

Фото: facebook.com/arnaud.romera

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как в России камнем упал с неба и загорелся самолет с пилотом.

Также во время парада на День Независимости в Киеве впервые покажут самолет Ан-178.