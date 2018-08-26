Появилось видео сильнейшей бури в курортном Яремче. Град побил листья, цветы и птиц
В карпатском курортном городе Яремче 24 августа бушевала мощная буря. Тут выпал довольно крупный град, из-за ливня на улицах города образовались реки.
Отдыхающие выкладывают видео с бушующей стихией в социальных сетях.
Сообщается также, что осадков выпало так много, что местным жителям пришлось разгребать завалы града лопатами. Кроме того, град побил цветы, листья и птиц. Примечательно, что погода испортилась внезапно.
По состоянию на 26 августа погода в Яремче нормализовалась.
Видео: YouTube Видимо-Невидимо
Видео: YouTube ТСН
Напомним, город в Ивано-Франковской области затопило после ливня, местами выпал град.
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