Депутат Госдумы России, бывшая российский прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые появилась на публике со своим новым мужем. Об этом в Instagram сообщает "КрымИнформ".

Поклонская приехала на фестиваль Koktebel Jazz Party в Коктебеле вместе с мужем Иваном Соловьевым.

"Да, я впервые на этом фестивале. Раньше меня всегда приглашали, но в связи с загруженностью по работе у меня не получалось. Но в этом году нашли с мужем время и прибыли. Не жалеем ничуть", – рассказала Поклонская в комментарии СМИ.

Для выхода в свет супруги выбрали легкие летние наряды. Депутат надела зеленое платье в мелкий рисунок чуть выше колена и с воланами, а ее супруг — светлые брюки и белую рубашку без галстука.

Фото: instagram.com/crimeainfogram

Ранее "Страна" сообщала, что Поклонская сыграла в Крыму скромную свадьбу.

Также Поклонская потребовала от Юрия Луценко открыть уголовное дело против Порошенко .