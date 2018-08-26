25 августа около 15:15 в Старосамборском районе Львовской области, на трассе Львов - Ужгород, случилось ДТП. Водитель Skoda Octavia не справился с управлением, съехал с моста в реку, после чего авто перевернулось.

Об этом пишет Zaxid.net.

Авария произошла неподалеку от села Стрелки. В момент ДТП в автомобиле находилось трое: 39-летний мужчина, 34-летняя женщина и ребенок. Мужчина сломал бедро и голень, а также получил черепно-мозговую травму. Его медики забрали в Старосамборскую больницу. Туда же был госпитализирован пятилетний ребенок. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. А пассажирка отделалась переломом носа и раной брови.

Фото: zaxid.net

Напомним, на трассе под Киевом в ДТП погибли четыре человека, еще трое - в реанимации.

Также мы сообщали, что из-за ДТП по дороге в Киев колонна одесской Национальной гвардии не доехала до столицы 60 км.