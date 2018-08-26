Во Львовской области произошел сбой электричества в контактной сети из-за чего остановилось движение пассажирских поездов. Об этом в Facebook сообщили в Департаменте гражданской защиты областной госадминистрации.

Происшествие случилось вечером, 25 августа.

"25 августа в 23:25 от дежурного Львовской дирекции железнодорожных перевозок поступило сообщение, что в 21:46 вследствие отсутствия тока в контактной сети на станции Красне Львовской железной дороги на подъездах к станции произошла задержка пассажирских поездов, а именно: электропоезд Львов - Золочев, пассажирский поезд Ивано-Франковск - Николаев, пассажирский поезд Львов - Одесса, электропоезд Тернополь - Львов, пассажирский поезд Интерсити Киев - Львов", - сказано в сообщении.

Подача электричества была возобновлена спустя час, соответственно столько времени составила задержка в движении поездов. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: facebook.com

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