При помощи телескопа "Хаббл" NASA засняло планетарную туманность NGC 3918, сверкающее облако красочного газа в созвездии Центавра, которое находится примерно в 4900 световых годах от Земли.

Снимок NASA опубликовало в своем Twitter.

В центре облака газа находятся распадающиеся остатки красного гиганта. Интенсивное ультрафиолетовое излучение от крошечной остаточной звезды стимулирует свечение окружающего газа. Внешне туманность NGC 3918 напоминает форму глаза.

Подобные планетарные туманности по космическим меркам недолговечны, они живут всего несколько десятков тысяч лет.

Скриншот: Twitter NASA

Фото: nasa.gov

Напомним, NASA запустило зонд для изучения Солнца на рекордно близкое к звезде расстояние. Видео.

Также мы писали, что NASA выбрала строителей первого жилья на Марсе.