Глава "Украинского выборы" Виктор Медведчук прокомментировал скандал с фильмом об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе. Об этом политик рассказал в интервью "112 Украина".

Напомним, Медведчука обвинили в давлении на съемочную группу с целью вырезать из фильма фрагмент о его участии в процессе. Медведчук был адвокатом Стуса.

При этом создатели фильма заявили о том, что убрать сцену просил не Медведчук, а сын поэта.

Медведчук же заявил, что весь шум вокруг фильм является провокацией со стороны США.

"Эта провокация – один из этапов того, что делают сегодня американцы. У нас есть этому доказательство. То есть они постоянно провоцируют. Это из ряда того, что делается, потому что Медведчук сегодня занимает публичную позицию, сегодня Медведчук в публичной политике, и Медведчук для них враг. Я подтверждаю – я для них враг. Я буду делать все, чтобы Украина была независимой и суверенной без влияния и управления со стороны США. Это та очередная провокация, которая сегодня, к сожалению, имеет место быть. И ее мы тоже переживем. Я по делу Стуса, которое было 38 лет назад, радуюсь, что за 38 лет американцы ничего нового не нашли. История перекручена", - отметил Медведчук.

При этом он добавил, что вообще не знал о съемках фильма.

"Я не знал о том, что снимается фильм о Стусе. Меня это никоим образом, в том числе и сейчас не интересует. Я уже читал оценки, и первое, что прочел об этом фильме, – это интервью и оценку сына Стуса, который сказал, что этот фильм смешон для него. Я не знаю, насколько он является ценностным для истории, для судьбы самого поэта", - сказал он.

Также Медведчук рассказал, что Стус по советским законам был действительно виновен. "Я был советским гражданином и признавал эти законы", - объяснил свою позицию политик.

Он также сообщил о своей беседе с поэтом в следственном изоляторе КГБ СССР.

"Он (Стус - ред.) с порога заявил: вы не обижайтесь, но советские адвокаты меня защищать не будут. Я требую защиту и представительство от организации, которая называлась "Международная амнистия". Я говорю: это запрещено уголовно-процессуальным законодательством УССР. Кстати, это запрещено и сегодня. И поэтому вам назначен адвокат, которы - первое - не может отказаться, а второе - будет осуществлять защиту независимо от вашего мнения".

По словам Медведчука, после этого Стус отказался с ним говорить. "И в суде наш контакт между подсудимым и защитником был такого же характера. Он не считал власть, которая его судит, законной властью ... Он выступал против этой власти открыто и публично. Такая была позиция - но такой был и приговор", - объяснил Медведчук.

Ранее "Страна" сообщала, что сцену с Медведчуком в фильме "Стус" не будут доснимать без согласования юридической стороны.

Также адвокат Медведчука заявил о возможности запрета демонстрации фильма "Стус" через суд.