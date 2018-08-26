Министерство обороны Великобритании сообщило, что 23 августа находящиеся в Румынии британские истребители перехватили российский патрульный самолет над Черным морем. В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали данный инцидент.

В сообщении речь идет о том, что действия ВС РФ не несут никакой угрозы Великобритании. А российский патрульный самолет, совершающий полеты над Черным морем, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов, не несет угрозы Великобритании.

"Министр обороны Г.Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве "провокационных инцидентов", сами действуют в высшей степени безответственно", - отметили в посольстве.

Также в посольстве раскритиковали идею размещения всех натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике.

Напомним, в России заявили, что не знают о бомбардировщиках, которые британцы перехватили над Черным морем с базы в Румынии.

Также мы писали, что ВВС США перебросили в Европу эскадрилью истребителей F-22 для противодействия России.