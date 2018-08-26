В Словакии задержали двух украинцев, которые переправляли нелегалов через границу на дельтаплане. Об этом в Facebook сообщила местная полиция.

Сообщается, что словацкие правоохранители обнаружили двухместный дельтаплан, который летел из Закарпатья и приземлился в на территории их страны. Управляли дельтопланом двое украинских граждан - Игорь М. и Василий Д.

Украинцы переправляли двух нелегалов: гражданина Афганистана - Мохаммеда В., а также одного словака.

Во время задержания, пилот сопротивлялся, поэтому к нему пришлось применить силу. После украинца доставили в больницу. Афганца сразу же вернули в Украину согласно правилам реадмиссии, а украинцу и словаку грозит от 3-х до 8-ми лет тюрьмы за перевозку нелегалов.

Фото: facebook.com/policiaslovakia

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники задержали украинца, который перевозил на лодке 43 канистры со спиртом.

Также пограничники объяснили, почему не пустили российского правозащитника погулять по Киеву.

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