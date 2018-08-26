В воскресенье, 26 августа, в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло крупное ДТП. Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев".

Сообщается, что нетрезвый водитель на Volkswagen Touareg вылетело на встречную полосу, где и произошло столкновение.

"Утреннее пьяное ДТП в Киеве на Воздухофлотском проспекте: на мосту нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen Touareg вылетел на встречную полосу в автомобиле Хендай соната, после чего улетел в столб", - сказано в сообщении.

В результате аварии пострадала пассажирка Touareg, которая была непристегнута. Отмечается, что водитель Volkswagen вел себя неадекватно и препятствовал действиям полицейских.

Ранее "Страна" сообщала, что на Крещатике такси сбило пешехода и скрылось с места ДТП.

Также из-за ДТП по дороге в Киев колонна одесской Национальной гвардии не доехала до столицы 60 км.