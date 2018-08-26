26 августа 2018 года исполняется десять лет с того момента, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Это случилось после войны Грузии с Южной Осетией и Россией в 2008 году.

Сегодня в столице Южной Осетии отметят эту дату. На центральном стадионе состоится историческая реконструкция, которая должна охватить всю историю региона. Об этом сообщает ТАСС.

Также в Цхинвали пройдет концерт, на котором выступят местные коллективы, российские звезды, а также музыканты из "ДНР" и "ЛНР". В программе лазерное шоу и салют. Еще накануне сегодняшнего дня была усилена охрана на границе с Грузией.

Что касается Абхазии, здесь также запланированы концерт и салют. Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на радио "Свобода", политическая обстановка в регионе напряжена. Местные жители переговариваются о готовящихся протестах со стороны оппозиции с требованиями провести досрочные выборы президента.

Отметим, что кроме РФ, независимость Абхазии и Южной Осетии признают из стран-членов ООН Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру, островное государство в Тихом океане.

Напомним, в МИД Украины осудили признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Также мы сообщали, что Саакашвили обвинил Порошенко в продаже автобусов "Богдан" Абхазии и Южной Осетии.