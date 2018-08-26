В Одессе суд взял под стражу подозреваемых в покушении на жизнь лидеров одесской организации "Народного руха Украины". Об этом сообщает прокуратура Одесской области в Facebook.

Под стражу взяли трех человек, которых подозревают, в том что они на грузовике протарантили авто лидеров "НРУ".

В прокуратуре отметили, что арестованные - уроженец Херсона, одессит и житель Одессы родом из Житомирской области. Мера пресечения указанным лицам избрана без возможности внесения залога сроком на 60 суток.

"В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением и задержанием других лиц, причастных к покушению на убийство", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что на одесского активиста Григория Козьма еще одного общественника Михаила Кузаконя совершено покушение. По словам Козьмы , водитель грузовика ГАЗ целенаправленно въехал в иномарку с активистами, а затем сбежал на мопеде.

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