В США скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Политик умер на 82 году жизни после продолжительной болезни.

Год назад у сенатора врачи нашли опухоль мозга. Тогда же ему сделали сложную операцию по удалению опухоли на головном мозге, которая позже была признана формой глиобластомы. Позже политик отказался продолжать лечение, в связи с растущим прогрессом болезни.

Джон Сидней Маккейн III родился 29 августа 1936 года. Дед и отец Маккейна были адмиралами Военно-морских сил США. Политик пошел по их стопам и в 1958 году окончил Военно-морскую академию США, став летчиком палубной авиации. Позже во время Вьетнамской войны был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967 году. Он пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения.

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В 1981 году Маккейн ушел в отставку с военной службы, а в 1982 году был избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии. А уже в 1986 году Маккейн был избран сенатором США от штата Аризона. Далее с 1987 года Маккейн работал в комитетах Сената по делам вооруженных сил.

В 2000 году Маккейн участвовал в президентских праймериз от Республиканской партии. После этого, а именно 28 февраля 2007 года Маккейн вновь объявил о начале своей президентской избирательной кампании 2008 года, уступив тогда Бараку Обаме.

Маккейн относился к числу американских сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Политик даже выступал на Майдане в 2013 году. Тогда он вместе с сенатором Крисом Мерфи поддержали митингующих, которые требовали от Виктора Януковича не подписывать соглашение о вступлении Украины в Таможенный союз.

В 2014 году после аннексии Крыма Маккейн назвал Россию "страной-бензоколонкой".

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Также сенатор неоднократно призывал президента Обаму начать поставки летального оружия Украине для противодействия российскому вооруженному вмешательству на востоке страны. Эти поставки были в итоге одобрены в конце 2017 года уже Дональдом Трампом.

Ранее "Страна" сообщала, что жена Маккейна прокомментировала желание супруга бросить лечение опухоли мозга.

Также Белый дом уволил сотрудницу, пошутившую над больным раком Маккейном.