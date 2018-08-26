У советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк значительно ухудшилось состояние здоровья. Об этом сказано в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"У нас тревожные новости. У Екатерины ухудшилось состояние. Мы уверены, что Екатерина с мужеством перенесет и лечение, и послеоперационную реабилитацию, но мы вынуждены попросить вас помочь в поиске и доставке лекарств в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для лечения Гандзюк применяют новые медикаменты.

"Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новым препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, а потому, приобрести их можно только за границей", - отметили в сообщении.

Фото: facebook.com/gandziukgate

Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемые в кислотном покушении на Гандзюк оказались ветеранами АТО и признались, как готовили преступление.

Также по делу Гандзюк задержаны еще трое. Одному изберут меру пресечения в закрытом режиме.