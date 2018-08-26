Украинские пограничники задержали мужчину, который незаконно перевозил спирт в огромных количествах. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники задержали украинца на границе с Молдовой на берегу реки Днестр.

"Группа реагирования из отдела "Могилев-Подольский" на берегу реки Днестр задержала гражданина Украины, а в ходе дальнейшего осмотра местности обнаружила резиновую лодку, трактор и 43 пластиковых канистры наполненные спиртом, 10 из которых находились в лодке." – сказано в сообщении.

На данный момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления обстоятельств происшествия и привлечения к ответственности причастных лиц.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники объяснили, почему не пустили российского правозащитника погулять по Киеву.

Также пограничники задержали кубинцев, которые приплыли по реке из России.