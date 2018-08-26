В воскресенье, 26 августа, в Украине будет теплая и солнечная погода, но местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В основном дожди пройдут на западе страны. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+28 градусов.

Северные регионы обойдут дожди, погода тут будет похожей. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+30 градусов.

Солнечно также будет в центре Украины. Температура воздуха ночью +14…+ 17 градусов, днем +29…+31 градусов.

Также не будет дождей в восточных регионах Украины. Температура воздуха ночью +14…+19 градуса, днем +29…+31 градусов.

На юге Украины переменная облачность. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +32…+34 градусов.

В Киеве синоптики обещают солнечный день, без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что после Дня Независимости дожди поделят Украину на две неравных части.

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