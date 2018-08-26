В ночь на 26 августа в Киеве подожгли автомобиль. Происшествие случилось в районе Троещины на улице Бальзака, 58. Об этом сообщает "Информатор".

Очевидцы рассказали, что к авто BMW Х5 на еврономерах подъехал неизвестный автомобиль, откуда выбросили бутылку с зажигательной смесью. В результате пожара BMW сгорел дотла.

Пострадали и два припаркованные рядом авто. У Toyota Yaris обгорел левый бок и поплавилась задняя левая фара. Владелец Toyota успел вовремя отогнать автомобиль подальше от огня и минимизировать урон. У Audi A6 огонь повредил переднюю левую фару и передний бампер.

Владелец BMW рассказал, что незадолго до пожара ему угрожал мужчина, с которым у них произошел конфликт. Водитель сгоревшего внедорожника якобы поцарапал автомобиль угрожавшего мужчины.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева загорелся ресторан, пожарные долго не могли потушить огонь.

Также по всей Украине объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.