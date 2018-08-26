В возрасте 81 года умер американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. Об этом сообщает издание The Washington Post.

До своего 82-го дня рождения политик не дожил всего четыре дня.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 16:28 25 августа 2018 года. С сенатором, когда он ушел, были его жена Синди и семья. До смерти он служил Соединенным Штатам Америки добросовестно в течение шестидесяти лет", - говорится в заявлении семьи.

Президент США Дональд Трамп уже выразил соболезнования его семье.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатор Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!" – написал глава Белого дома в Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Известно, что политик долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения.

Напомним, что 19 июля 2017 года Джону Маккейну диагностировали опухоль мозга. В июле 80 -летний тогда политик перенес операцию по удалению опухоли на головном мозге, которая позже была признана формой глиобластомы.

Соболезнования семье Маккейна также принес украинский президент Петр Порошенко. Он опубликовал у себя в Faceook фото Маккейна на Майдане в 2014 году.

"Печальная новость для всего украинского народа - умер большой друг Украины Сенатор Джон Маккейн.

Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашего государства. Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных в Донбассе.

Память о Джона Маккейна навсегда останется в наших сердцах. Соболезнования семье и всем американскому народу. Скорбим вместе с вами ...", - написал Порошенко в Facebook.

Маккейн - потомственный военный. Его дед и отец были адмиралами американских ВМС. Будущий сенатор избрал себе ту же карьеру и в 1958 году стал морским летчиком. Воевал во Вьетнаме и был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967 году

После этого он пробыл пять лет во вьетнамском плену и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения.

В 1981 году Маккейн ушёл в отставку с военной службы, а в 1982 году был избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии.

Полную биографию Маккейна можно прочитать на "Стране".