В Киеве девушка прыгнула под поезд в метро
В субботу, 25 августа, в Киеве 19-летняя девушка бросилась под поезд метро на станции Дворец спорта.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам полиции, девушка подошла к краю перрона и спрыгнула вниз на колеи. К счастью, она попала в выемку между рельсов и не получила серьезных травм. Работники станции оперативно вытащили девушку до прибытия поезда.
Очевидцы уточнили, что пострадавшая была в неадекватном состоянии и, видимо, пыталась покончить с собой. После оказания первой помощи ее передали психологам.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что ранее в киевском метро подростки прыгнули под колеса поезда.
Как сообщала "Страна", мужчина 1962 года прыгнул на рельсы на станции метро "Дарница". Он находился на платформе вместе со своей матерью.
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