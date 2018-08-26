В субботу, 25 августа, в Киеве 19-летняя девушка бросилась под поезд метро на станции Дворец спорта.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам полиции, девушка подошла к краю перрона и спрыгнула вниз на колеи. К счастью, она попала в выемку между рельсов и не получила серьезных травм. Работники станции оперативно вытащили девушку до прибытия поезда.

Очевидцы уточнили, что пострадавшая была в неадекватном состоянии и, видимо, пыталась покончить с собой. После оказания первой помощи ее передали психологам.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что ранее в киевском метро подростки прыгнули под колеса поезда.

Как сообщала "Страна", мужчина 1962 года прыгнул на рельсы на станции метро "Дарница". Он находился на платформе вместе со своей матерью.