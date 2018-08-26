Принц Гарри и Меган Маркл, которые возможно ждут первенца, завели собаку спустя несколько месяцев после свадьбы.

В качестве домашнего любимца пара выбрала лабрадора. Об этом сообщают в People.

Щенок лабрадора будет жить с парой в Ноттингем-коттедже Кенсингтонского дворца. Источники, близкие к окружению королевской семьи рассказали, что о собаке давно мечтала Меган Маркл.

Также известно, что вместе с избранницей принца Гарри живет бигль по кличке Гай, которого она привезла из Торонто.

Любовь к собакам у Меган Маркл появилась еще задолго до знакомства с принцем Гарри. Во время съемок в сериале "Форс-мажоры" звезда жила в своем доме в Торонто с собаками, фотографиями с которыми она часто делилась на странице в Instagram. Но после переезда в Лондон она вынуждена была оставить собак у своих друзей в Канаде.

Фото: instagram.com/meghan_markle

Как сообщала "Страна", бывший муж Меган Маркл обручился с диетологом-блондинкой.

Напомним также, что Меган Маркл удивила феминистскими жестами в день свадьбы.