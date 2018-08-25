На железной дороге Великобритании собираются испытать сеть стандарта 5G, который бы обеспечил непрерывный высокоскоростной доступ в интернет на всем маршруте. Для этого выберут участок пути от Лидса до Манчестера.

Об этом сообщает N+1.

Испытания должны показать, сможет ли новый стандарт обеспечивать интернет на всем протяжении маршрута. Если они окажутся успешными - власти развернут сеть 5G на всей железной дороге.

Черновую версию технологии передачи данных пятого поколения представили в феврале 2017 года. Основным отличием сети 5G должно стать гарантированное обеспечение скорости обмена данными в несколько десятков мегабит в секунду для нескольких десятков тысяч абонентов.

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