Сегодня, около 500 тонн херсонских арбузов и несколько тонн дынь прибыли на барже NBL-91 и буксире "Анатолий Ганькевич" в поселок Чирское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

Фото с "полосатой ягодой" публикует сайт ЦТС.

Сообщается, что арбузы прибыли на терминал филиала "Переяславский" компании "Нибулон".

Напомним, что несамоходное судно отправилось утром 22 августа из Голой Пристани. Таким образом, путь баржи из Херсонской области в Киевскую занял немногим больше трех суток.

Из Переяслав-Хмельницкого бахчевые будут доставлены в Киев автотранспортом, как и в прошлом году.

Фото: cfts.org.ua

Фото: cfts.org.ua

Как сообщала "Страна", в прошлом году легендарная "баржа Гройсмана" с херсонскими арбузами пришвартовалась под Киевом 4 августа.

"Страна" также писала, что выход баржи с арбузами из Херсона в Киев был под угрозой срыва из-за цен на рынке.