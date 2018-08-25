В субботу, 25 августа, киевское "Динамо" сыграло вничью с одесским "Черноморцем" - 1:1.

Об этом сообщает "Террикон".

Первый мяч забили "динамовцы". На 59-й минуте Шабанов выполнил подачу в штрафную, а Русин отправил мяч в сетку.

На 84-й минуте Карноза выполнил подачу с углового, а Грачев забил мяч под перекладину и сравнял счет.

В целом в игре было немного опасных голевых моментов. Из-за года одесситов "Динамо" впервые потеряло очки в этом чемпионате и пока заняло третье место в турнирной таблице.

Напомним, что 25 августа "Александрия" уверенно обыграла "Ворсклу" и осталась в лидерах чемпионата.

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