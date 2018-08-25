Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который попал в базу скандального сайта "Миротворец", посетил Крым и устроили импровизированный концерт в средневековом скальном городе Чуфут-Кале вместе с музыкантами группы The No Smoking Orchestra.

Об этом сообщает "Крим.Реалии" со ссылкой на телеканал "Крым 24".

Сообщается, что Кустурица находится в Крыму с 22 августан. О прибыл в Ялту с концертом.

После выступления на Чуфут-Кале Кустурица порекомендовал провести реконструкцию средневекового скального города. "Здесь была жизнь людей. Его необходимо показать, сделать историческую реконструкцию", - заявил он.

Напомним, 23 июля 2017 Кустурица посетил Крым, после чего попал в базу украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение госграницы Украины, отрицание российской агрессии, участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова".

После аннексии Крыма Россией Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. Год назад он прилетел в Симферополь и назвал Крым российским. Музыкант заявил, что не боится введения санкций в отношении своей персоны за выступления в Крыму. Он считает российскую аннексию Крыма естественным, "органическим процессом".