Печерский райсуд Киева снял арест с двух незаконных жилых комплексов, принадлежащих компаниям, подконтрольным киевском застройщику Анатолию Войцеховскому.

Об этом сообщает "Громадське".

Речь идет о ЖК "Восточные ворота" и "Сосновый Бор". С ходатайством о снятии ареста в суд обратился Киевский городской совет. Свое обращение представители горсовета объяснили необходимостью продолжать строительство.

Объекты, с которых сняли арест, принадлежат группе компаний ООО Укогруп и ООО Сити-групп.

В ходатайства говорится, что 2 февраля 2016 Киевский городской совет подал заявление о привлечении к участию в уголовном производстве как единой потерпевшей стороны.

Решений об узаконивании этих застроек в городском совете не принимали, зато летом 2015 года Киевская городская госадминистрация приняла решение, которое обязало горсовет обратиться в суд о сносе ЖК. Но здания не снесли. С жилых комплексов Укогруп начали постепенно снимать аресты и принимать планы территории для выделения земли для достройки жилых комплексов.

Ранее Генпрокуратура завершила расследование по делу скандального застройщика Войцеховского. Анатолия Войцеховского обвиняют в том, что он при помощи соучастников в период с 2004 по 2013 годы приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий. В 2014 году некоторые их них были переоформлены на подставных лиц. В рамках деятельности этих предприятий Войцеховский и его сообщники самовольно заняли земельные участки под строительство 40 объектов на общую стоимость 200 млн грн.

Преступной группе также инкриминируют неоднократные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже проданных другим гражданам.

Также мы писали, что был опубликован список из 40 домов в Киеве застройщика Войцеховского, которые не подключат к теплу.