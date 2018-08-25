Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о новой встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем при участии правительств с обеих сторон. По словам Лукашенко, соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров между президентами двух стран в Сочи 22 августа.

Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

"Самое важное было то, что мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках, мы встретимся в широком формате, и это было его предложение - Владимира Владимировича Путина, - расширимся за счет представителей наших правительств", - сказал Лукашенко.

Также отмечается, что лидер отрицает разногласия с российским коллегой.

Ранее стало известно, что Лукашенко не пошел на турнир по самбо с Путиным, из-за чего появились слухи о недопонимании между лидерами стран, которые опроверг Песков.

Как сообщала "Страна", Лукашенко сменил правительство Беларуси.

Также "Страна" писала про обещание Лукашенко не допустить шоковой терапии в стране.