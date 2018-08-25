В субботу, 25 августа, в Болгарии в районе Искырского ущелья возле города Своге перевернулся туристический автобус. В результате ДТП 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС со ссылкой на данные врачей скорой помощи.

Автобус с пассажирами направлялся в Софию, он перевернулся в двух километрах от города Своге. ДТП произошло около 17 часов вечера. По неизвестной пока причине, автобус съехал с дороги и упал в овраг. Движение в районе аварии закрыто. На месте работают спасательные службы.

Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев, приехал в одну из больниц, куда доставили раненых. Он описал ситуацию как "чрезвычайно тяжелую" и уточнил, что 13 человек погибли на месте, двое - по дороге в больницу. О причинах, которые могли привести к происшествию, не сообщается.

Болгарский телеканал NOVA сообщает, что в автобусе находились пассажиры, ехавшие с экскурсии в монастырь "Семи престолов" недалеко от города Своге.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем ​​траура в память о жертвах автокатастрофы.

Фото: bgnes.com

Как сообщала "Страна", в Польше на три месяца арестовали водителя разбившегося автобуса с украинскими туристами.

Также "Страна" публиковала фото с места ДТП в Польше, где вылетел с дороги автобус с украинскими туристами.