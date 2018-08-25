В Киеве 25 августа произошло возгорание в девятиэтажном студенческом общежитии по улице Дегтяревской в Шевченковском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

В результате возгорания пострадавших нет, повреждены личные вещи и часть комнаты на седьмом этаже. Также повреждена оконная рама, закопчены стены и потолок. По данным пожарных, возгорание произошло в поврежденной комнате около 16:18.

"В 16:48 пожар на площади 15 кв.м был локализован, а в 16:58-ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, на место происшествия выезжало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняется.

По адресу ул. Дегтяревская, 49А находится общежитие №2 Киевского национального экономического университета.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Как сообщала "Страна", в центре Киева загорелся ресторан, пожарные долго не могли потушить огонь.

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