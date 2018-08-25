В полиции заявили, что выявили четырех участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и объявили о подозрении. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Полицейские установили местонахождение и привлекли к ответственности четырех участников незаконных вооруженных формирований, которые стояли у истоков оккупации Славянска и Лимана. Террористы завербовали этих мужчин в начале агрессии для работы на первых блокпостах. Весной 2014 добровольцы дежурили на незаконных пунктах фильтрации", - сообщили в полиции.

Правоохранители уточнили, что наемники, работавшие за еду и сигареты, осматривали автомобили и проверяли граждан, искали украинскую символику, которая была поводом отправить человека "на подвал".

Как сообщала "Страна", Киев рассматривает три сценария по Донбассу, включая военный.

Также "Страна" писала, как у линии разграничения на Донбассе пограничники задержали украинца с георгиевской ленточкой.

Ранее ООН выпустила шокирующий доклад, в котором обвиняются обе стороны конфликта.