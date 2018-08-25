Полицейские и кинологи с собаками проверяют все пассажирские поезда, которые курсируют по территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Проверка проходит в рамках превентивных мер. В мероприятиях участвуют бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона "Скиф".

Цель проверок - недопущение вывоза оружия и наркотиков из района проведения ООС в другие регионы, а также безопасность пассажиров.

В полиции попросили с пониманием отнестись к неудобствам, связанными с проверками.

Фото: lg.npu.gov.ua

Фото: lg.npu.gov.ua

Фото: lg.npu.gov.ua

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