В субботу, 25 августа, в матче украинской Премьер-лиги "Александрия" обыграла "Ворсклу" на ее поле в Полтаве - 2:0 и осталась в лидерах чемпионата.

Об этом сообщает "Террикон".

Оба гола забил игрок "Александрии" Евгений Банада. Причем с разницей в две минуты. Команда догнала донецкий "Шахтер" в турнирной таблице УПЛ. У обеих команд по 15 баллов.

Напомним, что 5 августа опытная "Александрия" обыграла дебютанта "Десну" со счетом 2:0 и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по разнице забитых и пропущенных мячей столичное "Динамо".

Как сообщала "Страна", 18 августа "Динамо" минимально обыграло "Александрию" и вернулось на первое место в чемпионате Украины.