"Александрия" уверенно обыграла "Ворсклу" и осталась в лидерах чемпионата
В субботу, 25 августа, в матче украинской Премьер-лиги "Александрия" обыграла "Ворсклу" на ее поле в Полтаве - 2:0 и осталась в лидерах чемпионата.
Об этом сообщает "Террикон".
Оба гола забил игрок "Александрии" Евгений Банада. Причем с разницей в две минуты. Команда догнала донецкий "Шахтер" в турнирной таблице УПЛ. У обеих команд по 15 баллов.
Напомним, что 5 августа опытная "Александрия" обыграла дебютанта "Десну" со счетом 2:0 и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя по разнице забитых и пропущенных мячей столичное "Динамо".
Как сообщала "Страна", 18 августа "Динамо" минимально обыграло "Александрию" и вернулось на первое место в чемпионате Украины.
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