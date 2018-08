Известная британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла в Киеве клип на песню Mantra, которая войдет в будущий альбом. Это первый за два года клип, снятый коллективом. Релиз нового альбома ожидается 11 января 2019. Об этом сообщает The Village Украины.

Клип снимали в киевском Октябрьском дворце и в столичном съемочном павильоне. Одну из главных ролей исполнила украинская актриса Виктория Варлей, которая ранее участвовала в съемках клипа группы Hurts.

В группе Bring Me The Horizon, которая была создана в 2004 году, играют пятеро музыкантов. Группа получила такое название из-за фразы капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря", который в одной из частей сказал: "Now bring me that horizon".

Иностранные музыканты часто снимают клипы в Украине и Киеве, в частности. "Страна" писала, как британские музыканты сняли клип в Чернобыльской зоне отчуждения.

А также, что Twenty One Pilots презентовали клип, отснятый в Киеве.