Полицейские Одесской области проводят проверку по факту возгорания виноградников в селе Шабо, о которой заявил французский бизнесмен Кристоф Лакарен. Полицейские при осмотре места происшествия посторонних предметов, горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня, 25 августа, в Белгород-Днестровский отдел полиции обратился житель села Шабо с заявлением о том, что накануне вечером неизвестные якобы подожгли его виноградник. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Кусты винограда не повреждены", - говорится в сообщении.

При осмотре установлено, что территория, на которой произошел пожар, находится за пределами населенного пункта. Внешне она похожа на заброшенные виноградники и поросла сухой травой, которая в некоторых местах выгорела. По информации полиции, событие зарегистрировано в установленном законом порядке. Проводится проверка.

Фото: od.npu.gov.ua

Ранее французский бизнесмен Кристоф Лакарен заявил, что его виноградники подожгли в пятницу, 24 августа. Уже сгорело 20 га виноградников. Он связал это с рейдерствои и сказал, что обращался за помощью к президенту.

Как сообщала "Страна", селевые потоки в Крыму уничтожили 80 гектаров виноградников "Массандры".

Также "Страна" писала, как в Кабмине хотят "украинизировать" состав коньяков.