У задержанного сегодня в Москве оппозиционного политика Алексея Навального, медики не обнаружили перелома пальца, как об этом заявила его пресс-служба.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в травмпункте ГКБ №13.

А по данным ресурса Mash, политик получил растяжение.

Напомним, что Навального привезли в травмпункт для обследования на предмет возможной травмы кисти, которую он получил, когда у него отбирали телефон. После проведенного обследование ничего серьезного врачи не обнаружили, и полиция забрала оппозиционера обратно в Даниловский ОВД.

Ранее "Страна" сообщала, как в Москве накануне выборов мэра задержали Навального. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter сообщила, что политика задерживали пятеро сотрудников ОМОН.

Она также заявила, что Навального задержали в рамках протокола, составленного 31 января 2018 года. "То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - написала она. Также пресс-секретарь оппозиционера уточнила, что суд предварительно состоится в понедельник. До суда, по ее словам, Навального собираются оставить в ОВД. В полиции информацию о задержании Навального не комментируют.