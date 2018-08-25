Российский журналист Константин Эггерт заявил, что российские власти в ближайшее время собираются решить вопрос заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже более 100 дней.

Об этом он написал в своем канале в Telegram, ссылаясь на два дипломатических источника.

"Второй дипломатический источник подтвердил знакомому бизнес-аналитику: Кремль намерен в ближайшее время "решить проблему Сенцова". Подразумевается, освободить. Я знаю, я знаю, мы подобное слышали и раньше. Разница в том, что это два независимых друг от друга источника, имевших контакты с разными представителями власти", - написал Эггерт.

Ранее политик Виктор Медведчук заявил, что переговоры по Олегу Сенцову приостановились из-за конфликта российского и украинского омбудсменов.

Также мы писали, что Россия не может совершить обмен Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме, на российских заключенных в Украине, так как он имеет гражданство и России, и Украины.

Ранее российский журналист Виктория Ивлева сообщила, что Сенцова освободили и он летит самолетом из Салехарда, но информация оказалась фейком.