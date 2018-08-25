Сегодня, 25 августа, около 500 тонн херсонских арбузов и несколько тонн дынь прибыли в поселок Чирское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

Об этом сообщает "112 Украина".

Уже спустя несколько часов арбузы и дыни будут в столице. Под Киев они прибыли на барже прямиком на разгрузочный терминал, где уже началась их разгрузка. В столицу груз будет доставлен на автомобилях.

Напомним, что это первая баржа в этом году и вторая за последние пятнадцать лет. В прошлом году такое логистическое решение анонсировали как эффективное и способное снизить цену на продукт. Однако выяснилось, что баржа лишь повысила стоимость и без того дорогих арбузов.

Как сообщала "Страна", в прошлом году под Киевом 4 августа пришвартовалась легендарная "баржа Гройсмана" с херсонскими арбузами.