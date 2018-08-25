Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, который занимается вопросами обмена пленных и заключенных, заявил, что переговоры по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова остановились из-за разборок украинского и российского омбудсменов.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на интервью политика на телеканала "112 Украина".

Медведчук отметил, что вел переговоры по Сенцову несколько месяцев назад, а сейчас не знает, кто занимается этим.

"Были разные варианты, которые были предметом обсуждения. То, что происходит сегодня – я вижу, что эти переговоры не ведутся", - сказал политик и добавил, что вел переговоры по просьбе Петра Порошенко.

Он отметил, что сейчас переговоры остановились.

"Почему? Потому что начались разборки между уполномоченными по правам человека – Денисовой и Москальковой. Я не считаю правильным то, как ведет себя госпожа Денисова. Она ведет себя не как уполномоченный по правам человека, а как политик. Ее действия опрометчивы…", - сообщил Медведчук и предположил, что обращение и требование через международные организации вряд ли возымеют действие и нужно предлагать кого-то взамен, кого Украина может освободить.

Напомним, что ранее омбудсмен Денисова вернулась в Киев, так и не посетив украинских политзаключенных в России.

Также мы писали, что Медведчук заявил, что на переговорах с Путиным обсуждает то, о чем его попросил Порошенко.