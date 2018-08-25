В Москве оппозиционного политика Алексея Навального, которого сегодня задержали у подъезда дома, из отделения полиции ОВД Даниловского забрала "скорая помощь". Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

"Алексея Навального только вывезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали", - отметила она.

Ярмыш добавила, что Навального задерживали "пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка в рамках протокола от 31 января 2018".

"То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - добавила Ярмыш.

Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh

Заседание суда по делу Навального предварительно назначено на понедельник, 27 августа. Его задержали 25 августа у подъезда собственного дома.

"Пока говорят, что его оставляют в ОВД до суда", - сообщила Ярмыш.

Как сообщала "Страна", в мае сторонники Навального объявили о создании партии "Россия будущего".

Также "Страна" писала, как весной Навального арестовали на 30 дней за акцию "Он нам не царь".

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